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Kemer Çalış Tepesi'nde bahar temizliği



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kemer ilçesi Çalış Tepesi'nde bahar temizliği yapıldı.

Kemer Belediyesi ile Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) işbirliği ile Kemer Çalış Tepesi'nde bahar temizliği yapıldı. Kemer'deki 15 otel ve tatil köyü yönetici ve personeli ile belediye ekiplerinin birlikte yaptığı temizlik çalışmasında tepedeki tüm katı atıklar toplandı. KETOB Başkanı Tayyar Gül, Kemer Belediyesi'nin birim müdürleri, KETOB yönetim kurulu üyeleri de temizlik çalışmaları yer aldı.



Geleneksel hale gelecek

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Yeryüzü cenneti Kemer ilçemizin kuşbakışı olarak izlenebildiği Çalış Tepesi'nde detaylı bir temizlik yapıldı. Evimiz olarak gördüğümüz Kemer'i temiz bırakmak hepimizin görevi. En güzel temizlik kirletmemektir. Lütfen çöplerimizi doğaya bırakmayalım. Bu çalışmamızı geleneksel hale getirerek gelecek yıllarda da tekrarlayacağız" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



04.05.2017 14:35:28 TSI

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