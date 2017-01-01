ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Kafaoğlu'na anıt tebriki

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:28
Başkan Kafaoğlu'na anıt tebriki
Başkan Kafaoğlu'na anıt tebriki

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı ile Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nı Balıkesir'e kazandıran Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu tebrik etti.
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Topçu, "Muhsin Yazıcıoğlu Parkı için özel teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı zamanda '15 Temmuz Şehitler Anıtı' bir ödül almıştı. Her yönüyle hem o günü, hem de şehitlerimizi ifade eden bir anıt olması sebebiyle kendisine milletimiz adına teşekkür ediyorum. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Yalçın Topçu'yu ilçede gerçekleştirecekleri Yörük Türkmen Şenliği'ne davet eden Kafaoğlu, "Yalçın Topçu başdanışman olarak milletimize hizmet etmektedir. Daha önce de Kültür ve Turizm Bakanı iken belediyemizi ziyaret etmişlerdi. Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri ve İsmail Akçay Yol Koşusu'na katılarak bizleri şereflendirmişlerdi. Şimdi de önümüzde 13-14 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceğimiz Yörük Türkmen Şöleni'ne davet etmek üzere buradayız" dedi.
(TS-MŞ)

04.05.2017 14:37:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Burhaniye Engelleri Aşıyor Projesi'nde peyzaj düzenlemesi başladı
YEREL

BURHANİYE ENGELLERİ AŞIYOR PROJESİ'NDE PEYZAJ DÜZENLEMESİ BAŞLADI
Edremit'te el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı
YEREL

EDREMİT'TE EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Antik mozaik desenlerini kumaş ile buluşturdu
YEREL

ANTİK MOZAİK DESENLERİNİ KUMAŞ İLE BULUŞTURDU
Türkçülük günü coşkuyla kutlandı
YEREL

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI
Evi yıkılan vatandaşa prefabrik ev
YEREL

EVİ YIKILAN VATANDAŞA PREFABRİK EV
Kırsala çok amaçlı salon
YEREL

KIRSALA ÇOK AMAÇLI SALON
Başkandan muhtarlara müjde
YEREL

BAŞKANDAN MUHTARLARA MÜJDE
Öğrencilerinden tarihe yolculuk
YEREL

ÖĞRENCİLERİNDEN TARİHE YOLCULUK
Balyalı öğrenciler ebru sanatı ile tanıştı
YEREL

BALYALI ÖĞRENCİLER EBRU SANATI İLE TANIŞTI
Burhaniye'de Başkan Uysal özel sporculara sponsor oldu
YEREL

BURHANİYE'DE BAŞKAN UYSAL ÖZEL SPORCULARA SPONSOR OLDU
Kızıklılı öğrencilerin kitap sevinci
YEREL

KIZIKLILI ÖĞRENCİLERİN KİTAP SEVİNCİ
Ayvalık'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası tamamlandı
YEREL

AYVALIK'TA GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI TURNUVASI TAMAMLANDI
Tahtacı'da yıkılan köprüye alternatif çözüm
YEREL

TAHTACI'DA YIKILAN KÖPRÜYE ALTERNATİF ÇÖZÜM
Ayvalık'ta Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi'nin açılış coşkusu
YEREL

AYVALIK'TA SEBAHAT-CİHAN ŞİŞMAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ'NİN AÇILIŞ COŞKUSU
Sarımsaklı yolu ulaşıma kapatıldı
YEREL

SARIMSAKLI YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!