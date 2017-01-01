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Başkan Kafaoğlu'na anıt tebriki



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı ile Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nı Balıkesir'e kazandıran Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu tebrik etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Topçu, "Muhsin Yazıcıoğlu Parkı için özel teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı zamanda '15 Temmuz Şehitler Anıtı' bir ödül almıştı. Her yönüyle hem o günü, hem de şehitlerimizi ifade eden bir anıt olması sebebiyle kendisine milletimiz adına teşekkür ediyorum. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yalçın Topçu'yu ilçede gerçekleştirecekleri Yörük Türkmen Şenliği'ne davet eden Kafaoğlu, "Yalçın Topçu başdanışman olarak milletimize hizmet etmektedir. Daha önce de Kültür ve Turizm Bakanı iken belediyemizi ziyaret etmişlerdi. Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri ve İsmail Akçay Yol Koşusu'na katılarak bizleri şereflendirmişlerdi. Şimdi de önümüzde 13-14 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceğimiz Yörük Türkmen Şöleni'ne davet etmek üzere buradayız" dedi.

(TS-MŞ)



04.05.2017 14:37:24 TSI

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