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Han'da 3'üncü Sanat Festivali başlıyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Han ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Bahar Çiçekleri Kültür Sanat Festivali 6 Mayıs'ta başlıyor.

Han ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Bahar Çiçekleri Kültür Sanat Festivali' 6 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'de yapılacak olan Anadolu Kadın Başlıklarından Esintiler konulu resim sergisi ve defilesi ile başlayacak. Sanatseveleri ilçeye davet eden İlçe Belediye Başkanı Erdal Şanlı, "Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştireceğimiz festivalimize herkesi davet ediyorum. İlçelerde bu tür etkinlikler çok zor yapılıyor. Biz sanata ve sanatçıya değer veren bir belediye olarak bu yılda düzenliyoruz. Birbirinden farklı etkinliklerle gelen konuklarımızın dolu dolu festival geçirmesini sağlayacağız" dedi.

(AS



04.05.2017 14:38:25 TSI

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