YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Batman'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Batman'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Mehmet Şükrü Yıldırım - Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Batman'da etkili olan sağanak yağış caddeleri göle çevirdi. Yaklaşık yarım süren yağmur rögarların taşmasına, sokak ve caddelerin suyla dolmasına neden oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok vatandaş saçakların altına kaçarken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok işyerini de su basarken, vatandaşlar yağmur sularını dışarıya çıkarmak için yoğun çaba gösterdi.

(MŞY-MP-Y)



04.05.2017 14:39:10 TSI

NNNN

