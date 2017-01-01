Batman'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Mehmet Şükrü Yıldırım - Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Batman'da etkili olan sağanak yağış caddeleri göle çevirdi. Yaklaşık yarım süren yağmur rögarların taşmasına, sokak ve caddelerin suyla dolmasına neden oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok vatandaş saçakların altına kaçarken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok işyerini de su basarken, vatandaşlar yağmur sularını dışarıya çıkarmak için yoğun çaba gösterdi.
(MŞY-MP-Y)
04.05.2017 14:39:10 TSI
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