Siirt'te yaşam malzemesi ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesi kırsalında yapılan operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 Mayıs 2017 günü icra edilen operasyonda bir sığınak içerisinde yapılan aramada, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 7 adet tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiştir" denildi.
(MND-MP-Y)
04.05.2017 14:40:03 TSI
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