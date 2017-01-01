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Taşlıçay gençlerinin tek etkinliği halı saha

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:32
Taşlıçay gençlerinin tek etkinliği halı saha
Taşlıçay gençlerinin tek etkinliği halı saha

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan gençler, ilçenin tek halı sahasında hemen hemen her gece maç yapıyorlar.
Taşlıçay ilçesinde baharın gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte ilçede ve köylerde bulunan gençler Kaymakamlığa ait halı sahada hemen hemen her gün maç yaparak stres atıyor. İlçede başka herhangi sosyal aktivitenin olmadığını ve bu durumdan oldukça şikâyetçi olan vatandaşlardan Nihat Taşdemir, ilçede başka her hangi bir sosyal aktivitenin yapılmadığını ve bu durumdan genel olarak gençlerin şikâyetçi olduğunu söyledi. ilçe gençlerinin internet kafelerde zaman kaybettiğini belirten Taşdemir, "Gençlerin gelişimi ile ilgili olarak daha farklı projeler geliştirilmeli gerekiyor. Mesela eğitim alanında projeler olabilir farklı sosyal etkinlikler ve kültürel etkinlikler istiyoruz Böylece ilçemizdeki gençlerin topluma kazandırabilir Doğu bölgesinin gelişimi açısından daha çok yol kat etmiş oluruz ülkemizin her bölgesi farklı güzelliklerle donatılmıştır Doğu bölgelerinin ise bu güzelliklerini keşfetmeniz için farklı projelerin Hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.
(AG-AT-Y)

04.05.2017 14:41:17 TSI
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