Güzel Sanatlar Fakültesinden seramik sergisi
(Fotoğraflı)
Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cengiz Ertekin tarafından hazırlanan "Formlar" adlı seramik sergisi Batı Raman Kampüsü Sanat Galerisinde açıldı.
Serginin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülriz Kozbe'nin yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Selma Köksal Çekiç, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Yrd. Doç. Dr. Ertekin, "Formlar" adlı seramik sergisine katılan davetlilere oluşturduğu sanat eserleri hakkında bilgi verdi. Serginin 12 Mayıs'a kadar sanatseverler tarafından gezilebileceği bildirildi.
(OA-MP-Y)
04.05.2017 14:41:22 TSI
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