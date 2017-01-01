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Manisa'da 630 kilometrelik altyapı çalışması



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallerinde 2014 yılından bugüne kadar 630 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeyerek 93 Milyon Türk Lirası değerinde yatırım yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde inşa ettiği içme suyu hatlarıyla Manisa'yı modern ve sağlıklı altyapı ağıyla donatıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, hizmet vermeye başladığı tarih olan 2014 yılından bu güne kadar toplamda 630 kilometrelik içme suyu hattı döşedi. MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi ile İçme Suyu Dairesi Başkanlıkları bünyesinde yürütülen içme suyu hattı döşeme çalışmalarında toplam 93 Milyon Türk Lirası değerinde yatırım hayata geçirildi. 2014 yılının Temmuz Ayı itibarı ile 95 Mahalle Projesi'ne ek olarak İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen içme suyu hattı döşemeleriyle birlikte yapılan toplam işin mali değeri 93 Milyon Türk Lirası'na ulaştı. Manisa'nın 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde önemli yatırımları hayata geçiren MASKİ, kurduğu yeni nesil altyapı sistemleriyle vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu tüketmelerini sağlıyor.

İçme suyu hizmetlerinin sistemli ve doğru şekilde yürütülmesinin bir şehrin nefes alabilmesi için öncelikli koşullarından olduğunu belirten MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak kurulduğumuz 2014 yılından itibaren bu güne kadar 17 ilçe merkezi ve mahallelerimizde toplamda 630 kilometrelik içme suyu hattı döşedik. Kullanım ömrünü tamamlayan ve vatandaşlarımızın sağlığını olumsuz etkileyen eski içme suyu hatlarını da yeniliyoruz. Bu yüzden de sağlıklı içme suyu hatları sistemlerinin kurulması temel altyapı hizmetlerinin olmazsa olmazı niteliğindedir. 95 Mahalle Projemiz ile başlattığımız altyapı dönüşümünü, yine öncelik sırasına göre belirlediğimiz 130 mahallemizle daha sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, ihtiyaç bulunan yerleşimlerimizde kendi ekiplerimizle ve yüklenici firmalar aracılığıyla yürüttüğümüz hat döşeme çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Manisa için 560 kilometrelik kanalizasyon hattı ile 630 kilometrelik içme suyu hattı metrajları önemli rakamlar. 17 ilçe merkezleri ve mahallerinde en hızlı ve kaliteli hizmetleri ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

(AY-Y)



04.05.2017 14:42:07 TSI

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