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Belediyeden vatandaşlara uyarı

- Vergilerde son tarih 31 Mayıs



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediyesi emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve yol katılım vergisi birinci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Çarşamba günü olduğu hatırlatmasında bulundu.

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve yol katılım vergilerinin birinci taksitinin son ödeme tarihi 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü. Vatandaşlarımızın cezalı duruma düşmemesi için vergilerini 31 Mayıs tarihinden önce ödemeleri gerekmektedir. Gününden önce ödenmeyen vergiler için 6 bin 183 Sayılı Kanun gereği gecikme zammı uygulanacaktır. Mükellefler, emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve yol katılım Vergisi borçlarını veznelerin dışında, belediyemize gelmeden Fatsa Belediyemizin resmi sitesinden e-belediye hizmetleri sayesinde sorgulayabilir ve borçlarını ödeyebilirler" dedi.

(AA-SLH-Y)



04.05.2017 14:43:22 TSI

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