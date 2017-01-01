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Üniversiteler arası Muay Thai Şampiyonasında Erciyes Üniversitesi İkinci Oldu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:35
Üniversiteler arası Muay Thai Şampiyonasında Erciyes Üniversitesi İkinci Oldu
Üniversiteler arası Muay Thai Şampiyonasında Erciyes Üniversitesi İkinci Oldu

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Muay Thai Şampiyonası'na katılan Erciyes Üniversitesi sporcuları 2 birincilik, 2 üçüncülük alarak takım halinde Türkiye ikincisi oldu.
Antalya'da 24-30 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalara 41 üniversite katıldı. Müsabakalarda Erciyes Üniversitesi'ni temsil eden sporculardan Ali Batmaz 71 kg'da Türkiye Şampiyonu, Ali Doğan 81 kg'da Türkiye Şampiyonu, Cemalettin Arabacı 71 kg'da Türkiye 3.'sü ve Tuğberk Bozkurt 91 kg'da Türkiye 3.'sü oldu.
Erciyes Üniversitesi Muay Thai Takımının Türkiye ikincisi olduğu müsabakalarda, takımın antrenörlüğünü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Arş. Gör. Mehmet Behzat Turan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Göksel Cingöz yaptı.
(AÖ-Y)

04.05.2017 14:44:09 TSI
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