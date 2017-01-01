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Sarıcakaya ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde biz de varız diyecek



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Verimli topraklara ve ılıman iklime sahip olan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde bizde varız diyecek.

Sarıcakaya Laçin Mahallesinde bin dönüm arazi üzerine bir firma tarafından 45 bin adet meyve ağacı dikimi gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualarla gerçekleştirilen açılışa, Sarıcakaya Kaymakamı Recep Aydın, Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, Başbakan Binali Yıldırım'ım Dünürü İskender Sarı, Ekşioğlu A.Ş Yönetim Kurulu'ndan Nazmi ve Engin Ekşioğlu kardeşler ile iş adamları katıldı.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, bu tür yatırımcı kuruluşların Eskişehir'in Antalya'sı olarak bilinen Sarıcakaya'yı tercih etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Haziran ayında gerçekleşecek olan ilk hasadın bereketli olmasını diledi.

Ekşioğlu A.Ş Yönetim Kurulundan Nazmi Ekşioğlu, "2010 yılında ülkemiz açısından çok önemli bir sektör olan tarım sektörüne yatırımlarına başlayan firmamız Sarıcakaya Laçin'de 500 dekar tarım arazisinde çalışmalara başlamıştır. 2011 yılında 488 dekar ilave ederek alanını bin dekara çıkarmıştır. 2017 yılında don ile mücadele amaçlı yeni teknolojiler içeren bir sulama sistemini devreye alarak yatırımlarının tamamını öz kaynaklarıyla sağlamaktadır. 2019 yılında tam kapasiteli üretime ulaşması beklenen firmamızın ulaşacağı hasat miktarı 5 Bin tondur. Firmamız burada şuan nektarin, şeftali, erik, ayva, elma, hurma ve kayısı ile toplamda 45 Bin adet meyve ağacı dikmiştir" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Aziz Mahmut Hüdai Hz. İmam Hatibi Mustafa Efe ile hafızlar Kuran-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirip dualar yapıldı.

(BRK-



04.05.2017 14:45:47 TSI

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