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Erzurum şehir arşivi kitap fuarında



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Erzurum Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Dokuz gün sürecek olan ve birçok yazara ve yayınevine ev sahipliği yapan kitap fuarında Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Erzurum Şehir Arşivi'nin standı da yer aldı.

Erzurum'un ortak hafızası olma gayesiyle kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi Erzurum Şehir Arşivi'nin standına Erzurum halkının yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi. Erzurum'un tarihi ve kültürel birikimini yansıtan arşiv belgeleri, gazete, dergi, yıllık, fotoğraf, film gibi yazılı ve görsel dökümanları bir araya getirerek elde edilen belgelerin dijital ortama aktarılmasıyla hizmete sunacak olan Erzurum Şehir arşivinin standı 7 Mayıs 2017 Pazar gününe kadar halkın ziyaretine açık olacak.

(ERZ-AT-Y)



04.05.2017 14:45:57 TSI

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