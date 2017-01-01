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İpekyolu Belediye Başkanlığının yeşillendirme çalışmaları



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu Belediye Başkanlığının yeşillendirme çalışmaları kapsamında 3 yeni park yapına başladığı belirtildi.

Bahar ve yaz aylarında, halkın stresten uzak, dinlenebilecekleri park ve yeşil alanları arttırma çabası içerisinde olduklarını belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk yeşile doymuş bir İpekyolu hedeflediklerini belirtti. Bu bağlamda İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün talimatları doğrultusunda faaliyetlerine hız verdi. İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sert geçen kışın ardından İpekyolu sınırları içerisinde yeni park yapımları, eski parkların onarımları ile kaldırım, orta refüj, cadde ve sokaklarda yeşillendirme çalışmalarına hız verdi. Park ve bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca köy okullarına çocuk oyun parkı kurulumu ve ilçe merkezindeki okulların çevre düzenleme çalışmalarına da başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İpekyolu ilçesi Buzhane Mahallesi Aşina Sokak, Vali Mithatbey Mahallesi Hanımlar El Emeği alanı ile Hafıziye Mahallesi Kazım Karabekir Bulvarında birer tane olmak üzere toplamda 3 yeni donanımlı park yapımı çalışmalarına başlandı. Çalışmalarında mahalle (köy) okullarını da unutmayan İpekyolu Belediyesi, 16 mahalle okulunun bahçesine çocuk oyun grubu kurulumuna başladı. Oyun gruplarının kurulumlarının tamamlanmasıyla beraber, mahalle okullarında okuyan çocuklarımız, oyun parklarında gönüllerince eğlenecekler.

"Üç mahalleye üç yeni park"

İlçe merkezinde tespiti yapılan okul bahçelerinin de çevre düzenlemesi yapılıyor. Bu düzenlemeler kapsamında, okulların bahçelerine oturma bankları, çocuk oyun grupları, çatılı piknik masası kurulumları ile fidan dikimlerine başlandı. Vali Mithatbey Mahallesinde bulunan Mustafa Altaylı Parkı yeniden dizayn edilerek kuru, yavan görüntüsünden kurtarıldı. Söz konusu parka çocuk oyun grubu kurularak, mevcut çeşme onarıldı. Oturma bankları ve çatılı piknik masası kurulumunun gerçekleştirildiği parkın çevresi de çit ile örüldü. Öte yandan tüm parkların genel tadilatları ile temizliklerini de gerçekleştiren belediye ekipleri, Seyit Fehim Arvasi Mahallesinde bulunan Dr. Sadık Ahmet Parkı ile Yalı Mahallesinde bulunan Nevzat Saylık Parkının temizlik, boyama, kamelya ve oturma banklarının tadilatlarını tamamlayarak halkın kullanımına hazır hale getirdi. İlçe sınırları içerisinde bulunan diğer parklardaki çalışmalar da sürüyor. İpekyolu ilçesinin daha yeşil bir yapıya bürünmesi çalışmaları kapsamında ise; ilçenin değişik noktalarında dikilmek üzere, top akasya, süs eriği fidanlar ile yıldız, Çin karanfili, kadife ve zinya çiçeği karışımından oluşacak yaklaşık 50 bin adet çiçeğin dikimi çalışmalarına başlandı.

(EKİP-ŞAK-Y)



04.05.2017 14:46:02 TSI

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