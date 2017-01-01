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KBÜ'de "Kadının Gücü Burada" konferansı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mekatronik Kulübü tarafından "Kadının Gücü Burada" konferansı düzenlendi.

Hamit Çepni Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş'de Mekatronik Mühendisi Şehriban Can, "Kadınlar karşılaştıkları pek çok soruna rağmen başarılı iş dünyasında zirveyi zorluyorlar. İş hayatında kadının yeri arttı ama bu oran yüzde 30. Kadınların daha fazla söz sahibi olabilmelerinin yolu eğitim ve çalışmaktan geçmektedir." dedi.

"İş görüşmelerinde samimi ve doğal olmalısınız"

Karakoç Enerji Teknik Müdürü Zuhal Yazıcı, sektöre girmek ve başarılı olmak için tavsiyelerde bulunarak mühendis adaylarının iş görüşmelerinde samimi ve doğal olmaları gerektiğini belirterek, "Sektörde başarılı olmak için kadın ya da erkek olmanızın bir önemi yok. Önemli olan kabiliyetleriniz ve kendinizi geliştirmenizdir." diye konuştu.

"Mühendislik erkek işi deyip vazgeçme"

Ford Otosan A.Ş.' de Makine Mühendisi ve Avrupa'nın İlk Marka Koruma Uzmanı olan Nur İpek Karagöz, iş dünyasında kadın olmanın ince ayrıntılarını anlatarak kariyerinde bugünlere nasıl ulaştığı ile ilgili püf noktaları aktardı.

Toplumda oluşan "Mühendislik erkek işi" ön yargısını nedeniyle kadınların mühendislik mesleğinden vazgeçmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Karagöz , "Etrafınızda sizden farklı düşününler olabilir. Siz sadece kendi istekleriniz doğrultusunda ilerleyin. İsteklerinizle başaracağınızı asla unutmayın. Mesleğinizden asla vazgeçmeyin. Sizin kendinizi geliştirmeniz çok önemli. Sizin kendinizi ifade edebilmeniz çok önemli. " dedi.

"İnovasyon ve Ar-Ge Merkezi'ni 35 lira ile kurdum"

IAM - İnovasyon ve Ar-Ge Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba Özdenal, inovasyon çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek IAM'ın Türkiye'nin ilk inovasyon markalarından biri olduğunu söyledi.

IAM'ın kadın girişimciliğini destekleyen bir firma olduğunu ifade eden Özdenal, "Biz kadınlar en başta birbirimize destek olmalıyız. İnovasyon ve Ar-Ge Merkezi'ndeki gündemimiz kadınların kendi içinde olan dayanışmalarını nasıl karşı tarafa iyi sunabilmeleri. Kadınların güçlendiği bir ortamda kadın işletmeler çok daha büyüyecek ve gelişecektir." dedi.

Kadının istediği zaman her işi başarabileceğini dile getiren Özdenal "Başarılı olmanın ilk şartı yaptığımız işi sevmektir. Ben İnovasyon ve Ar-Ge Merkezi'ni 35 lira ile kurdum. Kadının gücüyle neler yapabileceğimizi önce kendimizin bilmesi lazım." İfadelerine yer verdi.

(YE-YE-Y)



04.05.2017 14:49:09 TSI

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