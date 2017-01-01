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Erzurum'da 3 ayda 257 trafik kazasında 523 kişi yaralandı



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ERZURUM (İHA) - Erzurum'da mart ayında 99, ocak-mart ayları arasında ise yaralanma ve ölümle sonuçlanan 257 trafik kazası meydana geldi.

MART AYI VERİLERİ VE ERZURUM

Mart ayı trafik istatistik bülteni yayımlandı. Erzurum'da mart ayında 146 trafik kazası tespit edildi. Bu kazaların 99'u yaralanma ve ölümle sonuçlandı. Kazalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 195 kişi de yaralandı. Erzurum'da mart ayında meydana gelen trafik kazası sayısı Türkiye toplamında yüzde 0.76'lık pay gösterdi.

OCAK-MART DÖNEMİ VE ERZURUM

İlde bu yılın ocak-mart aylarını kapsayan üç aylık dilimde 493 maddi hasarlı,257 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası meydana geldi. Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarında 4 kişi yaşamını yitirirken 523 kişi de yaralandı. Erzurum'da ocak-mart döneminde meydana gelen trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 0,77'lik pay oluşturdu.

(ERZ-AT-Y)



04.05.2017 14:49:57 TSI

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