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OMühendis Kariyer Günleri

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:42
OMühendis Kariyer Günleri
OMühendis Kariyer Günleri
- YEDAŞ OMühendis Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Faaliyet gösterdiği bölgede yaklaşık 3 milyon kullanıcının hayatına değer katmak amacıyla elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, farkındalık oluşturacak, toplumsal fayda sağlayacak etkinliklerde de yer almaya özen gösteriyor.
Bu kapsamda kariyer planlarını yapan mühendislik öğrencilerine destek olmak amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Kulübü IEEE tarafından düzenlenen OMühendis Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu. Bölgede elektrik dağıtım hizmetinin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaları, sektörün gelişimi hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmaları için aydınlatıcı bilgiler verildi
OMÜ Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Öğrenci Topluluğu tarafından Mühendislik Fakültesinde okuyan öğrencilerin gelecek planlarını oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen OMühendis Kariyer Günleri'ne YEDAŞ da destek verdi. Farklı sektörlerden uzman ve deneyimli konuşmacıların katıldığı etkinlikte, YEDAŞ Yatırım Planlama ve Tesis Koordinatörü İlknur Yılmaz, yatırım planlama ve tesis faaliyetlerini, sektörün gelişim gösterdiği alanları anlatarak kariyer hedeflerine ulaşmaları için tavsiyelerde bulundu. Elektrik dağıtım sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmenin, sürekli yeni bir bilgi edinmenin ve çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamanın önemini vurguladı.
(SAM-SLH-Y)

04.05.2017 14:50:23 TSI
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