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Çilek üretimi yarıya düştü



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MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesindeki çilek üreticileri, mevsim şartları nedeniyle üretimde bu yıl geçen yıla göre yarı yarıya düşüş yaşandığını söylediler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Silifke ilçesinin muhtelif mahallelerinde çilek üretiminin yoğun olduğu yerleri ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinledi.

Üreteciler bu yıl kış şartlarının sert geçmesi nedeniyle gece ve gündüz sıcaklık farkının fazla olması ve güneş eksikliğinin ürünlerde meyve oluşumunun azalmasına neden olduğunu belirtti. Çilek üreticileri, geçtiğimiz yıl mart sonunda dekar başına 5 ton ürün aldıklarını, ancak bu yıl yarı yarıya düşüş yaşadıklarını kaydettiler. Geçen yıla göre verimde azalma olmasına karşın ürün kalitesinin iyi olduğunu söyleyen üreticiler, kendilerine destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ettiler.

Açıklamada, bugüne kadar zeytin fidesinden nergis soğanı ve domates fidesi dağıtımına, telli terbiye sistemlerinden alternatif üretim tekniklerine kadar tarımsal üretim konusunda çiftçilere verdiği desteklerle tarımsal üretime ivme kazandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, her kesimden ve her bölgeden üreticiye çeşitli konularda eğitim vererek, verimli ve kaliteli üretimin yolunu açtığı da belirtildi.

Bu kapsamda, 2015 ve 2016 yıllarında 5 bin 438 üreticiye tarımsal konularda eğitim verildiği, 'Uygulamalı Budama ve Bitki Besleme Eğitimi' ile 2017 yılı eğitim takviminde toplamda 5 bin 665 üreticiye ulaşmanın planlandığı kaydedildi.

(HSK-Y)



04.05.2017 14:51:37 TSI

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