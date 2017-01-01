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Başkan Akay, 25 Mayıs'taki genel kurulda aday olacak



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker'in araç filosunun yenilenerek yaklaşık 3 milyon TL değerinde 11 aracın hizmete alınışı için düzenlenen törende konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, 25 Mayıs'ta yapılacak olan 64'üncü genel kurulda aday olacağını açıkladı.

Başkan Akay; 25 Mayısta yapılacak olan Kayseri Pancar Kooperatifinin Genel Kurulunda aday olacağını belirterek 3 hafta önceden seçim takvimini açıklıyoruz. Aday olmak isteyenler ve aday olmaya manisi olmayan her üyenin aday olabileceğini belirtti.

Başkan Akay, "3 Mayıs 2017 tarihinde Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifimizin Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 25 Mayıs tarihini Seçimli Genel Kurul Tarihi olarak belirlemiştir. Hepimiz için hayırlı olsun. Hayırlısı ile sonuçlansın. Hayırlısı ile sonuçlanması konusunda hepimiz üzerimize düşeni yapacağız.

Burası Pancar Ekicileri Kooperatifi Kayseri Şeker Fabrikası ve kuruluşları çiftçinin malıdır. Biz buraları yönetirken onlara emaneten yönetiyoruz onların emanetçisiyiz. Altı sene 4 aydır bu anlayışımızdan hiçbir şekilde taviz vermedik. Çiftçinin emanetine hakkıyla sahip çıktık. Onlara azami katkı sağlama anlayışı içerisinde olduk. İşimizi hem doğru dürüst yapmakla birlikte hem de en başaralı yapma konusunda elimizden gelen gayreti ortaya koyduk. Tüm bilgimizi fedakârlığımızı ortaya koyduk. Tüm zamanımızı buralara seferber ettik ve Allah'a şükür bu güne geldik. Bundan sonrası içinde Kayseri Şeker Fabrikası ve pancar kooperatifi yoluna nasıl devam edeceğinin kararını inşallah 25 Mayısta çiftçilerimiz verecek. Çiftçinin iradesi inşallah sandığa en hakkaniyetli bir şekilde yansıyacaktır" dedi.

"Sandıkta oy kullanılacak ve sandıkta ortaya çıkan sonuç her kes tarafından saygı ile karşılanması kabul edilecek" diyen Başkan Akay, "Tabi bu çerçevede başka adayların olup olmayacağını bilmiyoruz ama öncelikle şunu söylemek isterim, biz çiftçinin emanetçisi olarak bu güne kadar buna sahip çıkmış olarak yönetim olarak çiftçinin emanetini layıkıyla sahip çıkma konusunda yeniden aday olduğumuzu ilan ediyoruz.

Bu adaylığı ilan etmeden önce biz çiftçimizle siz değerli çalışanlarımızla istişarelerde bulunduk. Büyük ekseriyette bunun arzu edildiğini gördük. Bizim gibi fani insanlar için bu büyük bir teveccühtür. Bu teveccühe sırt dönmek, ilgisiz kalmak buna sahip çıkmamak bizim gibi anlayış içerisinde olan insanlara yakışmayacak bir durum olur. Onun için de insanlarımızın bu güvenine layık olma konusunda tekrardan sorumluluk üstlenmeye hazırız" ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu konuda en büyük yardımcımız elbette Cenabı Allah'tır. Çünkü biz yönetim anlaşıcımızda hep şunu ortaya koyduk iyi niyetimizi doğru niyetimizi bozmayacağız. Biz bunu bozmadıktan sonra bu niyetten ayrılmadıktan sonra Cenabı Allah bizim yardımcımız olur. Eminim ki pek çok çalışanımız da, çiftçimiz de bu dualara iştirak ediyorlar. Duaların gücüyle bu işleri bu güne kadar getirdik ve tabi elbette biz çiftçimize ve çalışanımıza bu manada güveniyoruz. Onların bu inancına ve güvenine layık olmak için yine Allah'ın izniyle bu işi sürdüreceğiz.

Kayseri Şeker 6 senedir herkese örnek olacak güzellik içerisinde genel kurullar yaparak kendisini gösterdi ve bu manada Türkiye'ye bütün kooperatiflere de örnek bir durum ortaya koyduk. İşte bu güzelliği bu senede inşallah layıkıyla yaşayacağız ve yapacağız. Kayseri Şeker'in çiftçisine bu bölgenin çiftçisine yakışır bir vakar, güzellik, olgunluk, saygı içerisinde bu genel kurulu icra edeceğiz. Yine herkese örnek olacaktır."

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetin ve Denetim Kurulu üyeleri ile Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyelerinin tam kadro katıldığı programda, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner'in de yaptıkları konuşmalar sonunda yapılan dualar eşliğinde kurban kesilerek Kayseri Şeker'in araç filosuna 11 aracın daha hizmete alınışı ve eski ofis binasının yenilenerek hizmete açılış gerçekleştirildi.

(AÖ-Y)



04.05.2017 14:52:04 TSI

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