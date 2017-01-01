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Regülatör köprüsüne sıcak asfalt

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:45
Regülatör köprüsüne sıcak asfalt
Regülatör köprüsüne sıcak asfalt

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmetli ilçesinde regülatör köprüsünü asfaltladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, yolların kalitesini arttırmak ve araç ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Ahmetli ilçesinde de araçların yoğun olarak kullandığı regülatör köprüsü Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince asfaltlandı. Asfalt çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Koordinasyon İşleri Müdürü Orçun Abalı da takip etti. 2015 yılında Ahmetli Regülatör Köprüsü'ne kadar olan 5 kilometrelik yolun asfaltlandığını belirten Abalı, 2017 asfalt takviminde regülatör köprüsünden sonraki Gölmarmara Akhisar bağlantı yollarının 5 kilometrelik kısmının da asfaltlanacağını belirtti. Köprüyü kullanan vatandaşlar, zeminde gerçekleşen çalışma dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
(AY-Y)

04.05.2017 14:53:35 TSI
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