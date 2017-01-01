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Minikler okulları için başkanın kapısını çaldı



(Fotoğraflı)



Ali Karatekin

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, ilkokul öğrencilerini ağırladı.

Boyalıca Mahallesi Ortaokulu öğrencileri, okullarının bazı ihtiyaçları için Belediye Başkanı Osman Sargın'ın kapısını çaldı. Öğrenciler okullarının ihtiyaçlarını tek tek not ederek, öğretmenleri ve meclis üyesi Raşit Alptekin ile birlikte Osman Sargın'a iletti. Sargın, minik öğrencilerin isteklerini Fen İşleri Müdürü İsmail Acar'a ileterek, destek sözünü verdi.

Osman Sargın, "Bu yaşlarda sorumluluk altına girerek bizlerden talepte bulunmaları sevindirici. Eğitime desteğimiz sürecek" dedi.

(MŞ)



04.05.2017 14:53:48 TSI

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