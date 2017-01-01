ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Evlenmek için by lock yükleyen sanığa 5 yıl hapis

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:45
Evlenmek için by lock yükleyen sanığa 5 yıl hapis
- By lock sanığı: "By lock'tan bayan fotoğrafları geldi, adayları beğenmedim, sildim"

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve mahkemede programı evlenmek için indirdiğini söyleyen sanığa 5 yıl hapis cezası verildi. Sanık, "FETÖ'nün dershanesinde bir öğretmen by lock indirdi. Bayanlardan havuz sistemi olduğunu söyledi. Bu program üzerinden 2 ay içerisinde 3 tane bayan resmi gönderdi. Adayları beğenmedim, sildim" dedi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.D. (33) ve avukatı hazır bulundu.
Savcılığı ifade verdiğini, etkin pişmanlıktan faydalandığını ve by lock ile ilgili verdiği ifadeleri kabul ettiğini söyleyen sanık A.D. beraatını ve tahliyesini talep etti.
Sanık A.D., Savcılığa etkin pişmanlıkta bulunduğu savunmasında şunları söyledi: "2012 yılında MSB ANT Kayseri İşletme Müdürlüğü'nde veznedar olarak göreve başladım. 29 Temmuz 2016'da açığa alındım. 2014 yılında Zaman Gazetesi'ne Serhat Dershanesi'nin sınav kitapçığını almak için abone olmak zorunda kaldım. 13 yıldır aynı hattı kullanıyorum, 2004 yılında Serhat Dershanesi'ne gittim. Dershane dışında herhangi bir oturma evlerine gitmedim. Bekarım, FETÖ'nün evlendirme gibi bir oluşumu olduğunu, 2014 yılı Eylül ayında Serhat Dershanesi'nde öğretmenim olan M.S. ile bir kitap evinde karşılaştım. Halen bekar olduğumu söyledim. Bana yardımcı olacağını, dershaneye gelmemi söyledi. Dershanede soyadını bilmediğim Yasin isimli kişi ile tanıştım. Memur olduğunu, bayanlardan havuz sistemi olduğunu söyledi ve telefonumu alarak by lock programını yükledi. Bu program üzerinden bayanların fotoğrafını göndereceğini söyledi. 2 ay içerisinde 3 tane o programdan bayan resmi gönderdi. Bu şekilde by lock programını kullandım. 2015 Aralık ayında yüklenen by lock'u adayları da beğenmediğim için 2016 Ocak ayında programı sildim. Suç işlemek maksadıyla kullanmadım."
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.D.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan etkin pişmanlık hükümleri de gözetilerek 5 yıl hapis cezasına, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Eski polise 6 yıl 3 ay hapis
Öte yandan aynı mahkemede başka davada by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski bir polis, "Suçsuzum, tahliyemi istiyorum. Ailem mağdur, 3 kızım mağdur, by lock kullanmadım" dedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanığa 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
(AÖ-Y)

04.05.2017 14:54:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Havuz sistemindeki&quot; kadınları beğenmeyince ByLock'u silmiş
YEREL

"HAVUZ SİSTEMİNDEKİ" KADINLARI BEĞENMEYİNCE BYLOCK'U SİLMİŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Kayseri'de kültür sanat
YEREL

KAYSERİ'DE KÜLTÜR SANAT
Başkan Palancıoğlu, &quot;Kalbe Düşünce Programlarının Finalini Yapacağız&quot;
YEREL

BAŞKAN PALANCIOĞLU, "KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMLARININ FİNALİNİ YAPACAĞIZ"
Başkan Akay, 25 Mayıs'taki genel kurulda aday olacak
YEREL

BAŞKAN AKAY, 25 MAYIS'TAKİ GENEL KURULDA ADAY OLACAK
Üniversiteler arası Muay Thai Şampiyonasında Erciyes Üniversitesi İkinci Oldu
YEREL

ÜNİVERSİTELER ARASI MUAY THAİ ŞAMPİYONASINDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ OLDU
Sümer Osman Göksü İlkokulu'nun 70. yıl kuruluş etkinlikleri yapıldı
YEREL

SÜMER OSMAN GÖKSÜ İLKOKULU'NUN 70. YIL KURULUŞ ETKİNLİKLERİ YAPILDI
Çin Heyeti'nden KTO'ya Yatırım ve İşbirliği Ziyareti
YEREL

ÇİN HEYETİ'NDEN KTO'YA YATIRIM VE İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ
Melikgazi'den uçurtma ve bahar şenliğine davet
YEREL

MELİKGAZİ'DEN UÇURTMA VE BAHAR ŞENLİĞİNE DAVET
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
7 kilo esrara 9 yıl hapis
YEREL

7 KİLO ESRARA 9 YIL HAPİS
Başkan Çelik, Çin Büyükelçisi ve Çinli iş adamı heyeti ile görüştü
YEREL

BAŞKAN ÇELİK, ÇİN BÜYÜKELÇİSİ VE ÇİNLİ İŞ ADAMI HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ
Kayseri Mahallesi sezona sürprizlerle giriyor
YEREL

KAYSERİ MAHALLESİ SEZONA SÜRPRİZLERLE GİRİYOR
Ulaşımda bisiklet dönemi
YEREL

ULAŞIMDA BİSİKLET DÖNEMİ
Başkan Hiçyılmaz'dan, Fransız Firmalara Yatırım Çağrısı
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ'DAN, FRANSIZ FİRMALARA YATIRIM ÇAĞRISI
Kayseri'deki cinayete 1 tutuklama
YEREL

KAYSERİ'DEKİ CİNAYETE 1 TUTUKLAMA
KAYMEK, Mostar'da bir sergi daha açtı
YEREL

KAYMEK, MOSTAR'DA BİR SERGİ DAHA AÇTI
Başkan Çolakbayrakdar 'dua' şiirini okudu
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR 'DUA' ŞİİRİNİ OKUDU
Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Kayseri'de
YEREL

ÇİN'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ YU KAYSERİ'DE
İnatçı öksürüğün 7 önemli nedeni
YEREL

İNATÇI ÖKSÜRÜĞÜN 7 ÖNEMLİ NEDENİ
İmam Hatip Spor Ligi başladı
YEREL

İMAM HATİP SPOR LİGİ BAŞLADI
Çin Ankara Büyükelçisinden Vali Kamçı'ya ziyaret
YEREL

ÇİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİNDEN VALİ KAMÇI'YA ZİYARET
Sultan Sazlığı'na Ziyaretçi Akını
YEREL

SULTAN SAZLIĞI'NA ZİYARETÇİ AKINI
Kadınlara estetik ve güzellik semineri
YEREL

KADINLARA ESTETİK VE GÜZELLİK SEMİNERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!