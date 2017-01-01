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Yunusemre'den Muradiye'ye ödeme noktası



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesinde yaşayan vatandaşların faturalarını merkeze gelmeden ödeyebilmeleri amacıyla ödeme noktası kuruyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyenin Muradiye Ek Hizmet Binası'nın içerisinde genişletme ve tadilat çalışması yapıyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında mahallede yaşayan vatandaşların su, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyebilmeleri için ödeme noktası yapıyor. Yapılan çalışma ile Muradiye Mahallesinde yaşayan vatandaşlar fatura ödemek için merkeze gelmek zorunda kalmayacak.

(SC-Y)



04.05.2017 14:55:12 TSI

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