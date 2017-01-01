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Bozüyük'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Doğu Caddesi ile Yunus Nadi Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, Cemalettin B. (26) idaresindeki 26 SY 941 plakalı otomobil ile Alper K. (20) idaresindeki 11 DB 613 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 26 SY 941 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice B. (78) yaralandı. Yaralı yolcu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İC-KÇ)



04.05.2017 14:55:57 TSI

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