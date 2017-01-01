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Başkan Palancıoğlu, "Kalbe Düşünce Programlarının Finalini Yapacağız"

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:47
Başkan Palancıoğlu, "Kalbe Düşünce Programlarının Finalini Yapacağız"
Başkan Palancıoğlu, "Kalbe Düşünce Programlarının Finalini Yapacağız"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kültür sanat etkinlikleri kapsamında ilçenin ve Kayseri'nin kültür hayatına büyük katkı sağlayan Talas Belediyesi, Şair-Yazar Serdar Tuncer ile birlikte düzenlediği "Kalbe Düşünce" programlarının finalinde Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i şiirleriyle anacak.
Serdar Tuncer ile yaklaşık 12 kalbe düşünce programı gerçekleştiren Talas Belediyesi'nin sürekli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunduğunu söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Talas Belediyesi olarak birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz oluyor. 5 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Serdar Tuncer ile yapmış olduğumuz 'Kalbe Düşünce' programlarının finalini yapacağız. Üstad Necip Fazıl Kısakürek Mayıs ayında vefat etmişti. Ölüm yıl dönümünde onu hayırla anmak istedik. Onun özellikle gençliğe hitaben yazmış olduğu şiirleri okuyacağız. Necip Fazıl Kısakürek seven tüm gönül dostlarımızı programımıza bekliyorum." dedi.
Belediyecilik hizmetleri yanında insanın ruhuna dokunan programlara çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:"Özellikle belediyeler asfalt, yol, kaldırım, park gibi birçok teknik hizmeti yapıyor. Ama özellikle insana yönelik projeler yapılınca insanların ruhuna dokunabiliyoruz. İnşallah özellikle gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında şiir, söyleşi gibi edebi programlarımızın çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Necip Fazıl Kısakürek bizim fikir hayatımızı etkileyen Türkiye tarihindeki en önemli şahsiyetlerden bir tanesi. Onu anlamak gençlik için ve bizim içinde son derece önemli. Vizyonumuzu değiştirmek, Türkiye'yi kalkındırmak istiyorsak yeni Necip Fazıllar yetiştirmemiz lazım. Bu programda da inşallah hem vefa borcumuzu ödeyeceğiz hem de kendisini rahmetle anacağız."
(AÖ-Y)

04.05.2017 14:56:55 TSI
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