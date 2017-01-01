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Bozüyük'ün eski belediye başkanı vefat etti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:48
Bozüyük'ün eski belediye başkanı vefat etti
Bozüyük'ün eski belediye başkanı vefat etti

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eski belediye başkanlarından Mehmet Ali Aksulu vefat etti. 90 yaşında vefat eden eski Belediye Başkanı Aksulu, sevenlerinin gözyaşları arasında şehir mezarlığına defnedildi.
Mehmet Ali Aksulu bir süredir Bozüyük Devlet Hastanesi yoğun bakımında yaşam mücadelesi veriyordu. Aksulu'nun 1927 yılında Aksutekke köyünde doğduğu, 1977 yılında Bozüyük Belediye Başkanlığına seçildiği ve 3 yıllık görev süresinin ardından 12 Eylül 1980 darbesinde başkanlık görevinden alındığı öğrenildi. Eski Belediye Başkanı Mehmet Ali Aksulu'nun ayrıca belediye meclis üyeliği, Kızılay Başkanlığı, CHP gençlik kolları başkanlığı ve Bozüyük İlçe Başkanlığı görevlerinde de bulunduğu belirtildi.
Mehmet Ali Aksulu'nun cenazesi, merkez Kasımpaşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eski Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Sertler, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel, bazı belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, akrabaları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(İC-KÇ)

04.05.2017 14:57:09 TSI
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