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Ege Bölgesi Hakim ve Savcıları Bodrum'da

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:49
Ege Bölgesi Hakim ve Savcıları Bodrum'da
Ege Bölgesi Hakim ve Savcıları Bodrum'da

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aydın, Muğla ve Denizli İllerinde görev yapan hakimlerin ve Cumhuriyet Savcılarının katıldığı " Disiplin Yönetmeliği Işığında Disiplin İşlemleri" ve "Uzlaştırma İş ve İşlemleri" konulu çalışma seminerleri Bodrum'da başladı.

Kefaluka Resort Otelde düzenlenen etkinlik Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Barış Duman'ın ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş' ın açılış konuşmaları ile başladı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Aydın, Muğla ve Denizli illerinde görev yapan meslektaşlarını Bodrum'da ağırlamaktan ve misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, 6763 Sayılı Kanunun 34'Üüncü maddesi ile uzlaşma hükümlerini düzenleyen 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253'üncü maddesinde çok önemli değişiklikler yapıldığını açıkladı. Taş, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1, 141/1 ve 157/1 maddelerinde tanımları yapılan ve müeyyideleri belirlenen tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçların uzlaşma kapsamına alındığını dile getirdi.
Kanun değişikliği sonrası iki aylık süreçte 20 bin 352 dosyanın uzlaşma ile sonuçlandırıldığını belirten Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, 2015 yılında uzlaşma ile sonuçlanan toplam dosya sayısının 17 bin 319 olduğunu dikkat çekti. Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının katkıları ile uzlaştırma işlemlerinde çok önemli bir başarı yakalandığını vurgulayan Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, hakim ve Cumhuriyet Savcılarına teşekkür ederek sözlerini noktaladı.
Programa katılan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Orhan Cüni ve Fuat Pembeçiçek de disiplin ve uzlaştırma işlemlerine yönelik detaylı bilgiler verdiler.
(EA-MB-Y)

04.05.2017 14:57:52 TSI
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