YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Geleneksel "Hayvan Sevgisi" Resim Yarışması sonuçlandı

Geleneksel "Hayvan Sevgisi" Resim Yarışması sonuçlandı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak yapılan "6. Hayvan Sevgisi" konulu ve bu seneki teması "Hayvanları Koruyalım Sevgimizi Çoğaltalım" olan Resim Yarışması'nın eserleri jüri tarafından değerlendirildi.

Tepebaşı sınırları içerisinde yer alan ilkokullardan 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerin yer aldığı 'Hayvan Sevgisi' konulu resim yarışmasına 633 eser katıldı.

Eserler, resim yarışması değerlendirme komisyonu tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda değerlendirildi. 24 Mayıs 2017 tarihinde Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezinde düzenlenecek etkinlikle dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek. Resim yarışması sonuçlarına göre öğrencilerden 1'inciye dizüstü bilgisayar, 2'nciye tablet, 3'üncüye fotoğraf makinası, mansiyon ödülü içinde 5 öğrenciye mp3 çalar ve jüri özel ödülü alacak öğrencilere de resim boya seti ve katılan tüm öğrencilerimize katılım sertifikası ile Atatürk'ün Nutuk kitabı hediye edilecek.

Ayrıca ödül töreninde Tepebaşı Belediyesi Anneler Halk Oyunları ekibi ile şehrimizin sevilen Sanatçısı Salim Özkara'da sahne alacak.

(BRK-



04.05.2017 14:57:52 TSI

NNNN

