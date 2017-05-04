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Öğrenciler, koruma altına alınan sokak hayvanlarını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi'nde bulunan hayvanları yerinde gören öğrenciler, onları severek keyifli dakikalar geçirdi.

Sosyal sorumluk projesi kapsamında hayvan sevgisini aşılamak için 150 öğrenci, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi'ne götürüldü. Bakım evinde bakımları yapılan hayvanları severek onları besleyen öğrenciler, özellikle yavru köpeklerle keyifli dakikalar geçirdi. Bakım evi sorumluları tarafından öğrenciler, hayvanlarının bakımı ve sahiplenilmesi konusunda da bilgilendirildi.

Çocuklara hayvan bilincini ve sevgisini oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten TED Elazığ Koleji Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hakan Kamaç,' Ortaokul birimi olarak 150 öğrencimizle beraber barınağa geldik. Hayvanları korumak ve yaşatmak adına onlara 60 kilo yaş mama getirdik. Çocuklarda ziyaretten çok mutlu oldu. Barınak hayvanlarına mamalarını verdiler"dedi.

Çocukların hayvanların zor şartlar altında sokaktan alınıp barınağa getirildiğini öğrendiğini aktara Kamaç, " Burada yapılan tedavi ve hizmetle beraber sağlığına kavuştuğunu, hayvanların nasıl beslendiğini görebiliyorlar. Çocukların biraz daha acıma ve sevgi duygularının pekiştiği görülüyor. Köpekten korkan bir öğrenci bile burada onları sevmeye başladı. Çocuklara sevgi aşılaması bakımından bu etkinliğin çok güzel olduğunu düşünüyorum"diye konuştu.

Hayvanları seven öğrencilerde, çok mutlu olduklarını ve köpek sahiplenmeyi düşündüklerini aktardı.

(CK-HİV-Y)



04.05.2017 14:58:23 TSI

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