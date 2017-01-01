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Uşak'ta 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:50
Uşak'ta 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Uşak'ta 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak polisinin gerçekleştirilen operasyonda geçen hafta 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
11 şüphelinin meslekten ihraç edilen öğretmenlerden oluştuğu öğrenildi.
(EÖ-MB-Y)

04.05.2017 14:58:59 TSI
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