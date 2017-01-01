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Cumhuriyet Anadolu Lisesi Kızılay kan bağışında Türkiye birincisi



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Kızılay kan bağışında Türkiye birincisi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğinde gerçekleştirilen Kan bağışı kampanyalarında 4 yıldır Eskişehir birincisi olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında "Geleceğin kan bağışçıları" adlı AB projesi kapsamında yapılan kan bağışı kampanyası sonucunda Türkiye birincisi oldu. Kampanyada görevli öğrenciler, kapı kapı dolaşarak kan bağışı topladı. Yine okul, camilerde cuma hutbelerinde imamlara duyuru yaptırmak için resmi teşebbüslerde de bulundu. Ayrıca önceki kampanyalarda kan bağışında bulunan vatandaşlar için oluşturulan çağrı merkezinde, bizzat öğrenciler tarafından yeni kampanyalara bağışçılar davet edildi. Kan bağışında bulunan bağışçılara esnaftan toplanan hediyeler çekilişle verilirken, velilerin gönüllü hazırladıkları hamur işleri, bağış günlerinde halka ikram ediliyor.

Cumhuriyet Anadolu Lisesinin bu gayretleri karşısında Eskişehir Ak Parti Milletvekili Harun Karacan ve Eskişehirspor futbolcuları da bağış günlerinde ziyaretlerde bulunarak destek verdiler. Cumhuriyet Anadolu Lisesi 5 Mayıs 2017 tarihinde 5'inci kampanyalarıyla Türkiye'de kendi rekorlarını kırmaya çalışacak. Kan bağış kampanyası, 08.00-23.00 arası bağışlar kabul edilecektir.

(İHA



04.05.2017 14:59:10 TSI

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