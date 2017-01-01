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Asfalt aşınma tabakası uygulamaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Beşir Kelleci

BAYBURT (İHA) - Yeni sezon asfalt ve kaldırım yapım çalışmalarını yoğun bir mesaiyle sürdüren Bayburt Belediyesi ekipleri tempoyu düşürmüyor. Geçtiğimiz yıl başlayan asfalt ve kaldırım yapım çalışmaları kapsamında plentmiks temel serimi ve binder asfalt tabakası çalışmaları ile kaldırım yapımı tamamlanan Genç Osman Mahallesi'nde asfalt aşınma tabakası çalışmaları devam ediyor. Bu bölgedeki sokak ve caddelerde asfalt aşınma tabakası çalışmalarını bir bir tamamlayan ekipler, bir yandan da Velişaban Mahallesi Ozulu Caddesi, Zahit Mahallesi Bahçeli Sokak ile Çoruh Evler ve Doğa Kent mevkiindeki kaldırım ve yol yapımını sürdürüyor.

VALİ NİHAT ÜÇYILDIZ CADDESİ'DE ASFALTLA BULUŞTU

Öte yandan hummalı bir mesai ile çalışmaların devam ettiği noktalardan Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'nde de plentmiks temel seriminin tamamlanmasının ardından binder asfalt uygulaması başlarken bir yandan da kaldırım yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

(BK-AT-Y)



04.05.2017 15:01:42 TSI

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