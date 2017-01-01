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Muş'ta 'Bölgesel İstişare ve Değerlendirme' toplantısı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 'Bölgesel İstişare ve Değerlendirme' toplantısı yapıldı.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda Vali Vekili Ali Sakar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri ve Güvenliği Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu ve kamu kurum amirleri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri ve Güvenliği Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu, yürütülen faaliyetlerin büyük önem arz ettiğini söyledi. Uğur Büyükhatipoğlu, "Bu sebepten bugün burada, siz değerli çalışma arkadaşlarımızın illerinde yaşadığı sıkıntılara eğilmek ve çözüm bulmak amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. İki gün sürecek olan toplantıları bir fırsat olarak görmenizi, ilinizde yaşanan problemlerin çözümlerinin bulunması noktasında fayda getirmesini diliyor, toplantımızın verimli geçmesini ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"Biliyorsunuz ki artık teknoloji çağındayız" diyen Büyükhatipoğlu, "Faturalarımızı internetten ödeyebiliyor, hastanelerde doktor randevularımızı evimizden çıkmadan, oturduğumuz yerden alabiliyoruz. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının bu hususta yürüttüğü çalışmalar kapsamında artık genel müdürlüğümüzün de internet ortamında hizmet vererek hem vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacak hem de sizin iş yükünüzü azaltacak uygulamalarımız faaliyete girdi. Üretim Girdisi Muafiyeti Başvuru Formu ile ihbar ve şikâyetler modülü başta olmak üzere yapılmış olan BAMS çalışmalarının hayırlı olmasını diler, gelişen ve gittikçe daha da güçlenen ülkemizde bütün sektörlerinde benzer uygulamaları hayata geçirilmesini temenni ederim" diye konuşu.

Vali Vekili Ali Sakar ise, bu toplantının 9 bölgede eş zamanlı olarak yapıldığına dikkat çekerek, toplantının önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Türk Patent ve Marka Kurumu Avukatı Osman Umut Karaca 'Sınai Mülkiyet Kanunu ile Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler', Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Orhan Çetinkaya 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Alım İhalelerinde Yerli Malını Tercih Etmelerine Yönelik Mevzuatı' tanıtımlarını yaparken, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Balkanlığından Haldun Öztürk ise 'Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi (BAMS) Kapsamında Yapılan Düzenlemeler ve Bu Çerçevede Yapılan Mevzuat Değişiklikleri' ile ilgili bilgilendirme yaptı.

(NA-MSA-Y)



04.05.2017 15:01:50 TSI

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