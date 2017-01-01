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Osmaniye'de aranan 995 kişi yakalandı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:54
Osmaniye'de aranan 995 kişi yakalandı

Kasım Karadağ
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de, geçen Nisan ayı içerisinde haklarında arama kararı bulunan 995 kişinin yakalandığı, bu kişilerden 108'inin tutuklandığı bildirildi.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Osmaniye'de Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca haklarında adli makamlarca "yakalama emri" bulunan 995 kişinin yakalandığı ve yakalanan şahıslardan 108'inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildikleri belirtildi.
Ayrıca söz konusu dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerde 12 adet tabanca, 10 adet av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet bıçak, 88,65 gram eroin maddesi, 27 kilo 837,80 gram kubar esrar maddesi, 17,84 gram metamfetamin maddesi, 60 adet extacy hap, 9 bin 72 paket kaçak sigara, 2 adet sahte plaka, 1 adet sahte sözleşme belgesi, 1 adet sahte çek ele geçirildiği kaydedildi.
(KSM-Y)

04.05.2017 15:02:51 TSI
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