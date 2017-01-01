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Konya'da Uluslarlarası Öğrenci Futbol Turnuvası başladı



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin farklı ülkelerden gelip Konya'da eğitim gören lise ve üniversite öğrencileri arasında düzenlediği Başkanlık Kupası Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvası başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'da öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Başkanlık Kupası Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvası başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, barış, kardeşlik ve dostluğun vurgulandığı, farklı ülkelerden öğrenciler arası bağların kuvvetlendiğini turnuvanın büyük ilgi gördüğünü söyledi. Konya'da öğrenim gören öğrenciler arasında dayanışmayı, kaynaşmayı ve şehirle bütünleşmelerini sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmalardan olan turnuvanın Gençlik Haftası'nda tamamlanacağını, bunun da ayrı bir güzellik olduğunu dile getirdi.

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile birlikte düzenlenen ve 25 farklı ülkeden 640 öğrencinin katıldığı turnuvada lise kategorisinde 26, üniversite kategorisinde 38 takım mücadele ediyor. Dumlupınar Spor Tesislerinde yapılan turnuvanın ilk maçlarında Necmettin Erbakan Üniversitesi - Selçuk Üniversitesi takımı, Afganistan takımını 2-0, Ahıska takımı Batı Afrika takımını 3-2 mağlup etti.

Turnuva, 18 Mayıs'ta final ve kapanış programı ile sona erecek. Turnuva sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve ödüller verilecek.

(AH-Y)



04.05.2017 15:03:33 TSI

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