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Yaralı yavru köpeğin durumu vatandaşları isyan ettirdi



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde belinin kırık olması sebebiyle arka ayaklarını kullanamadığı için sürünen yavru sokak köpeğinin hali vatandaşları isyan ettirdi.

İlçe merkezindeki bir sokakta aracın çarpması sonucu arka ayaklarını kullanamayan ve ön ayaklarının yardımıyla güçlükle yürümeye çalışan bir yavru sokak köpeği olduğunu gören vatandaşlar yavru köpekle ilgilenmeye başladı. Belinin kırık olması nedeniyle arka ayaklarını kullanamayan yavru köpeğe vatandaşlar süt vererek beslemeye çalıştı. Ön ayaklarının yardımıyla büyük zorlukla yürümeye çalıştığı gözlenen havyan için Sivas Belediyesi'nin kent merkezindeki havyan barınağından yardım istendi. İddiaya göre köpeğin ilçede olması nedeniyle belediye ekipleri gelemeyeceklerini bildirerek halktan köpeği kendilerine getirmesini istedi. Fakat köpeğe sahip çıkan olmadığı öne sürüldü. Köpeğe gerekli yardımın yapılmaması vatandaşları isyan ettirdi.

(UY-ÖK-Y)



04.05.2017 15:05:13 TSI

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