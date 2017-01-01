YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. IV. Uluslararası Hıdırellez Bayramı kutlanacak

IV. Uluslararası Hıdırellez Bayramı kutlanacak



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen IV. Uluslararası Hıdırellez Bayramı 05-06 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen IV. Uluslararası Hıdırellez Bayramı 2 gün sürecek etkinliklerle kutlanacak. 05-06 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Hıdırellez Bayramının bu yıl 4.'sü düzenleniyor. İzmit Maphoytag Folklor Ekibi, Bulgaristan, Sırbistan (Sancak) ve Makedonya folklor ekiplerinin de katılacağı Hıdırellez Bayramı'nda Türkiye, Bulgaristan, Makedonya ve Sancak ekiplerinin folklor gösterileri sergilenecek ve Balkan Türküleri söylenecek. 05-06 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek IV. Uluslararası Hıdırellez Bayramı'nın 1. gününde bakır gömme, koyun sağma ve yoğurt mayalama ritüelleri Sekapark Kültür alanında bulunan Balkan Kültür Evinde yapılacak. Akşam saat 18.00'da İzmit Akmeşe Köyü'nde Türkiye, Sırbistan, Makedonya ve Bulgaristan folklor ekiplerinin gösterileri yapılacak ve akşam yemeği yenilecek. IV. Uluslararası Hıdırellez Bayramı'nın 2. gününde sabah 06.30'da Seka Kültür alanında kapılara söğüt dalı asma ritüeli yapılacak. Akmeşe Köyünde kurban kesme ve çiğ toplamanın ardından çoban vardiya değişim ritüeli yapılacak. Akşam 17.00'da Sekapark Kültür Alanında bulunan Balkan Kültür Evinde bir gün önceden gömülmüş bakır kazan çıkarılacak. Balkan Kültür Evi bahçesinde, akşam yemeği, folklor gösterileri ve yöresel konserle Hıdırellez Bayramı renkli ritüeller, folklor gösterileri ve konserle son bulacak.

(İG-İÇ)



04.05.2017 15:05:35 TSI

NNNN

