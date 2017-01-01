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TYP personellerine çevre bilinci eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Muş Belediyesi bünyesinde çalıştırılan personellere temel çevre bilinci eğitimi verildi.

İş-Kur İl Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Muş Belediyesinde çalıştırılan personellere belirli günlerde verilen eğitimler devam ediyor. Belediyenin çeşitli birimlerinde görevlendirilen personeller, Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Mirze ve Çevre Yüksek Mühendisi Şaban Taşkesen tarafından 'Temel Çevre Bilinci' ile ilgili bilgilendirildiler.

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Tarık Mirze, eğitim seminerleri hakkında personelleri bilgilendirildi. TYP işçilerini eğitimlere gereken hassasiyeti göstermeleri konusunda uyaran Mirze, 'Temel Çevre Bilinci Eğitimi'nin önemini anlattı.

Başkan Yardımcısı Mirze'nin eğitimle ilgili verdiği bilgilerden sonra seminere başlayan Çevre Yüksek Mühendisi Şaban Taşkesen, temel çevre bilinci ile ilgili işçilere gerekli bilgileri vermeye başladı. Görsel veriler üzerinden örnekler vererek eğitimin önemini vurgulayan Taşkesen, "Çevre, bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, belirli bir ortamdaki bitki ve hayvan topluluğu, insan ve bunlar arasındaki faaliyetleri içine alan ortamdır. İnsanın yeryüzündeki faaliyetleri, çevre sorunlarına neden olmaktadır. Teknolojik gelişmeler bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken, bir yandan da sağlığımızı tehdit etmektedir. Sera etkisi, küresel ısınma, kaynakların israfı, doğal ekolojik dengenin bozulması, insan sağlığına olumsuz etkileri, ozon tabakasında delinme, hayvan ve bitki türlerinde azalma, ekolojik dengede bozulma, asit yağmurları, su kirliliği, toprak kirliliği ve doğal kaynakların tükenmesi çevre için tehlikeler oluşturmakta. Tabii kaynaklar sonsuz olmadığı ve dikkatlice kullanılmadığı takdirde bu doğal kaynaklar tükenecek. Çocuklarımıza iyi bir çevre bırakmak için herkes sorumluluk bilinci ile hareket etmelidir" dedi.

Taşkesen'in verdiği bilgilerden sonra soru cevap bölümüyle seminer sona erdi.

(NA-MSA-Y)



04.05.2017 15:06:16 TSI

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