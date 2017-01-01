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Hurdacılara ihtar verildi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:57
Hurdacılara ihtar verildi
Hurdacılara ihtar verildi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Hurdacılar Sitesi, Kömürcüler Sitesi ve Manisa girişinde kaldırım ve alan işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Konuyla ilgili bilgi veren Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, şehir genelinde yapılacak denetimlerle kaldırım ve alan işgaline mahal verilmemesi adına denetimlerin hassasiyetle sürdürüleceğini belirterek kurallara uymayanlara ihtar verildiğini söyledi.
Kaldırım işgali noktasında vatandaşlardan gelen şikayetleri göz önünde bulundurarak denetimlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Hurdacılar Sitesi, Kömürcüler Sitesi ve Manisa girişinde kaldırım ve alan işgaline yönelik denetim yaptı. Gerçekleştirilen denetimde Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kaldırım ve alan işgali noktasında işletmecilere gerekli ihtarlar yapıldı.
Konuyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımızı mağdur etmeden vatandaşlarımızın kaldırımları daha rahat bir şekilde kullanabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz işletmecilere gerekli ihtarlarda bulundu." dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak denetimleri aralıksız devam edeceklerini dile getiren Daire Başkanı Aydoğan İra, şehir genelinde yapılacak olan denetimlerle kaldırım ve alan işgaline mahal verilmemesi adına denetimlerin hassasiyetle sürdürüleceğini belirtti.
(SC-Y)

04.05.2017 15:06:26 TSI
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