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Halsiz düşen baykuş tedavi edildi



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MANİSA (İHA) - Manisa'da hayvan severler tarafından halsiz olarak bulunan ve veteriner kliniğine teslim edilen kukumav cinsi baykuş tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Manisa'da hayvan severler tarafından halsiz düşmüş ve uçamaz durumda bulunan kukumav cinsi baykuş, bulunduğu yerden alınarak Ahtabur Veteriner Kliniğine teslim edildi. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen baykuş, Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Engin Bahçeci tarafından gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilen kukumav cinsi baykuş sağlığına kavuşturuldu. Tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan baykuş, Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından doğaya bırakıldı.

Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğü tarafından benzer durumlarla ilgili vatandaşlara çağrı yapılarak, "Bu konuda alınan her ihbar değerlendirilmekte olup, yaban hayvanlarının uygun ortamlarda tedavi edilmesi ve doğaya kazandırılması sağlanmaktadır" denildi.

(AY-Y)



04.05.2017 15:06:39 TSI

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