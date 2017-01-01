ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yatalak hastanın tekerlekli sandalye sevinci

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:58
Yatalak hastanın tekerlekli sandalye sevinci
Yatalak hastanın tekerlekli sandalye sevinci

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar'da ilerleyen yaşı ve çeşitli hastalıklar nedeniyle son 6 yıldır yatalak halde olan Halef Merç, tekerlekli sandalye sevinci yaşadı.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın talimatıyla Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol ve beraberindeki belediye görevlileri, Bahçelievler Mahallesi'ne giderek, 6 yıldır yatalak olan Halef Merç'i ziyaret etti. İlerleyen yaşı v eçeşitli hastalıklar nedeniyle kendi başına gezinemeyen ve insanların yardımıyla ayakta durabilen Halef Merç'e tekerlekli sandalye hediye edildi. Artık kendi başına tekerlekli sandalye ile dolabileceğini belirten Halef Merç ve çocukları büyük sevinç yaşadı.
Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, tekerlekli sandalyenin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu gün Bahçelievler mahallemizde yaşayan Halef Merç amcamız ve eşi yaklaşık 6 yıldır yatalak bir şekilde yaşıyorlardı. Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya yaptığı müracaat neticesinde Başkanımız kendisine en azından bu ev hapsinden kurtulabilmesi için bir tekerlekli sandalye getirmemiz talimatını verdi. Bizde bugün meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber aileyi ziyarete geldik ve kendilerine bir adet tekerlekli sandalye hediye ettik. İnşallah bundan sonra ev hapsinden kurtulup en azından evin dışına çıkabilecekler. Arzu ettikleri zaman kimseye fazla yük olmadan istedikleri ziyarete de gidebilirler. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi.
"Sosyal hizmetler sürecek"
Bayol, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini ifade etti. Toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Bayol, benzer çalışmaları sürdüreceklerini de ifade etti.
Annesi ve babasının da yatalak olduğunu belirten Hasan Merç, en azından babasının artık kendi başına bazı ihtiyaçlarını görebileceğini söyledi. Tekerlekli sandalyenin hediye edilmesinin sevincini yaşadıklarını belirten Hasan Merç, "Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya çok teşekkür ediyoruz. Bundan böyle babam istediği zaman dışarıya çıkabilecek. Eve hapsolmayacak" dedi.
(UK-SD-Y)

04.05.2017 15:06:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası
YEREL

SURUÇ'TAKİ CANLI BOMBA SALDIRISI DAVASI
Suriye'den yurda girmeye çalışan terörist yakalandı
YEREL

SURİYE'DEN YURDA GİRMEYE ÇALIŞAN TERÖRİST YAKALANDI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Viranşehirli gençler spor sahasına kavuştu
YEREL

VİRANŞEHİRLİ GENÇLER SPOR SAHASINA KAVUŞTU
Açık hava müzesi Harran turizm sezonunu açtı
YEREL

AÇIK HAVA MÜZESİ HARRAN TURİZM SEZONUNU AÇTI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Suriye sınırında yakalanan 2 terörist tutuklandı
YEREL

SURİYE SINIRINDA YAKALANAN 2 TERÖRİST TUTUKLANDI
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
HRÜ'de geleneksel çocuk oyunları şenliği yapıldı
YEREL

HRÜ'DE GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ YAPILDI
Şanlıurfaspor'a mehterli destek
YEREL

ŞANLIURFASPOR'A MEHTERLİ DESTEK
Şanlıurfa için bir araya geldiler
YEREL

ŞANLIURFA İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
Sosyal bilimler MYO'da Türkiye'nin 2023 vizyonu paneli
YEREL

SOSYAL BİLİMLER MYO'DA TÜRKİYE'NİN 2023 VİZYONU PANELİ
Teselliyi &quot;Recep Tayyip Erdoğan&quot; ile buldular
YEREL

TESELLİYİ "RECEP TAYYİP ERDOĞAN" İLE BULDULAR
Harran'daki Ulu Cami restore edilecek
YEREL

HARRAN'DAKİ ULU CAMİ RESTORE EDİLECEK
&quot;Baharlık üretimlerle domates fiyatı gerileyecek&quot;
YEREL

"BAHARLIK ÜRETİMLERLE DOMATES FİYATI GERİLEYECEK"
Modern Çöp Aktarım İstasyonu hizmet vermeye devam ediyor
YEREL

MODERN ÇÖP AKTARIM İSTASYONU HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR
Viranşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali açıldı
YEREL

VİRANŞEHİR ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ AÇILDI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

Öğrenciler okulları için kermes açtı
YEREL

ÖĞRENCİLER OKULLARI İÇİN KERMES AÇTI
Büyükşehir Eyyübiye kampusünün yollarını yeniledi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR EYYÜBİYE KAMPUSÜNÜN YOLLARINI YENİLEDİ
Demirkol mahalle gezilerini sürdürüyor
YEREL

DEMİRKOL MAHALLE GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Harranlı Ak kadınlar Şanlıurfa birincisi, Türkiye 24'üncüsü oldu
YEREL

HARRANLI AK KADINLAR ŞANLIURFA BİRİNCİSİ, TÜRKİYE 24'ÜNCÜSÜ OLDU
Harran Üniversitesinde doktor adaylarına konferans verildi
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE DOKTOR ADAYLARINA KONFERANS VERİLDİ
Birecik 5. Geleneksel Kitap Fuarı açıldı
YEREL

BİRECİK 5. GELENEKSEL KİTAP FUARI AÇILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!