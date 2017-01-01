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Yatalak hastanın tekerlekli sandalye sevinci



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar'da ilerleyen yaşı ve çeşitli hastalıklar nedeniyle son 6 yıldır yatalak halde olan Halef Merç, tekerlekli sandalye sevinci yaşadı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın talimatıyla Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol ve beraberindeki belediye görevlileri, Bahçelievler Mahallesi'ne giderek, 6 yıldır yatalak olan Halef Merç'i ziyaret etti. İlerleyen yaşı v eçeşitli hastalıklar nedeniyle kendi başına gezinemeyen ve insanların yardımıyla ayakta durabilen Halef Merç'e tekerlekli sandalye hediye edildi. Artık kendi başına tekerlekli sandalye ile dolabileceğini belirten Halef Merç ve çocukları büyük sevinç yaşadı.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, tekerlekli sandalyenin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu gün Bahçelievler mahallemizde yaşayan Halef Merç amcamız ve eşi yaklaşık 6 yıldır yatalak bir şekilde yaşıyorlardı. Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya yaptığı müracaat neticesinde Başkanımız kendisine en azından bu ev hapsinden kurtulabilmesi için bir tekerlekli sandalye getirmemiz talimatını verdi. Bizde bugün meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber aileyi ziyarete geldik ve kendilerine bir adet tekerlekli sandalye hediye ettik. İnşallah bundan sonra ev hapsinden kurtulup en azından evin dışına çıkabilecekler. Arzu ettikleri zaman kimseye fazla yük olmadan istedikleri ziyarete de gidebilirler. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi.

"Sosyal hizmetler sürecek"

Bayol, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini ifade etti. Toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Bayol, benzer çalışmaları sürdüreceklerini de ifade etti.

Annesi ve babasının da yatalak olduğunu belirten Hasan Merç, en azından babasının artık kendi başına bazı ihtiyaçlarını görebileceğini söyledi. Tekerlekli sandalyenin hediye edilmesinin sevincini yaşadıklarını belirten Hasan Merç, "Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya çok teşekkür ediyoruz. Bundan böyle babam istediği zaman dışarıya çıkabilecek. Eve hapsolmayacak" dedi.

(UK-SD-Y)



04.05.2017 15:06:45 TSI

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