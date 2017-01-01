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Vali Toprak Darendelilerin sorunlarını dinledi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:00
Vali Toprak Darendelilerin sorunlarını dinledi
Vali Toprak Darendelilerin sorunlarını dinledi

(Fotoğraflı)

İsmet Hüseyin Uğur
MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak Darende ilçesini ziyaret ederek, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar ile bir toplantı yaptı.
Vali Toprak, toplantıda ilçede devam eden yatırımlar ve ilçenin sorunları hakkında bilgiler aldı. Toplantıda konuşan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Darende halkının her zaman devletinin yanında olduğunu belirterek, "Onun için Darendeliler hizmetin en güzeline layıktır. Biz de Darendelilere yakışır hizmetler yürütüyoruz. Bilindiği gibi hükumet binamız bitmek üzere, emniyet müdürlüğü binasının inşaatı bitti, imam hatip lisemiz son aşamasında, TOKİ konutlarının yapımı devam ediyor, bisiklet yolumuz bitmek üzere, mezbahane ve hayvan pazarımız bitti. Çok daha güzel hizmetler için projeler hazırlandı. İnşallah en kısa sürede bunları bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
Toplantıda söz alan Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, amaçlarının vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirterek, ilçede oluşan sıkıntıları çözmek için ellerinden gelen gayreti gösterecekleri söyledi.
(BT-SD-Y)

04.05.2017 15:09:13 TSI
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