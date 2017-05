YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TÜİK Nisan ayı Erzurum İstatistik Bölgesi TÜFE sonuçlarını açıkladı

ERZURUM (İHA) - TÜİK Nisan ayı Erzurum İstatistik Bölgesi TÜFE sonuçlarını açıkladı. Erzurum İstatistik Bölgesi'nde, fiyatlar mart ayına göre yüzde 1,29 oranında artış gösterdi. Yıllık fiyat artış oranının yüzde 12,46 olarak kaydedildiği Erzurum Bölgesi'nde, fiyatlar 2016 aralık ayına göre de yüzde 5,50 oranında arttı, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı da yüzde 8,56 olarak hesaplandı.

NİSAN 2017 DÖNEMİ TÜRKİYE ORTALAMASI VE ERZURUM

TÜFE Nİsan 2017 dönemi verileri bazında, Erzurum İstatistik Bölgesi'nde enflasyon, Türkiye ortalamasına göre, aylık bazda yüzde 0,02, 5 aylık ölçekte yüzde 0,21, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı yüzde 0.10 oranında düşük çıktı. Erzurum Bölgesi yıllık TÜFE'si ise ülke ortalamasından yüzde 0,59 oranında yüksek olarak belirlendi.

AĞRI BÖLGESİ NİSAN AYI TÜFE'Sİ

TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan istatistik çevresinde aylık bazda fiyatlar yüzde 0,92 oranında artış kaydetti. Bu bölgede fiyatlar aralık 2016'ya göre yüzde 6,13 oranında artarken, bölgenin yıllık enflasyon oranı yüzde 13,47 olarak bildirildi. Ağrı bölgesinde 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı ise yüzde 9,38 oldu.

MALATYA BÖLGESİ NİSAN AYI TÜFESİ

Malatya istatistik Bölgesi'nde fiyatlar Mart ayına göre yüzde 0,89 oranında artış kaydetti. TÜİK verilerine göre TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli İstatistik Bölgesi'nde 5 aylık ölçekte yüzde 4,72, yıllık bazda ise yüzde 11,28 oranında fiyat artışı tespit edildi. Malatya bölgesinde 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı da yüzde 9,00 olarak tespit edildi.

VAN BÖLGESİ NİSAN AYI TÜFESİ

Nisan 2017 döneminde, TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari Bölgesi'nde fiyatlar aylık bazda yüzde 1,00 oranında artış gösterdi. Van bölgesinde beş aylık enflasyon yüzde 6,13, yıllık enflasyon yüzde 12,19 ölçeğinde belirlendi. Van Bölgesinde 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı ise yüzde 8,32 düzeyinde kaydedildi.

NİSAN AYI TÜFE'SİNDE BÖLGENİN ENLERİ

DOSİAD analizlerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi illerini içeren 4 istatistik bölgede Nisan 2017 dönemi bazlı TÜFE'nin en yüksek olduğu bölgeler aylıkta yüzde 1,29 ile Erzurum Bölgesi, 2016 yılı aralık ayına göre fiyat artışında yüzde 6.13 ile Ağrı ve Van bölgesi, Yıllıkta yüzde 13,47 ile Ağrı Bölgesi, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranında da yüzde 9,38 ile Ağrı bölgesi olarak kaydedildi

TÜFE'NİN EN DÜŞÜK ÇIKTIĞI İSTATİSTİK BÖLGELER

Bölgedeki 4 istatistik alan içinde Nisan bazlı aylık TÜFE'sinin en düşük olduğu Bölge yüzde 0,89'luk düşüş oranı ile Malatya Bölgesi, 5 aylık TÜFE'nin en düşük olduğu bölge yüzde 4,72 ile Malatya Bölgesi, yıllık TÜFE'nin en düşük olduğu istatistik bölge yüzde 11,28 ile Malatya Bölgesi, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranının en düşük olduğu bölge yüzde 8,32 ile Van Bölgesi oldu

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ, NİSAN 2017

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,31 arttı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında yüzde 1,31, yurt içi üretici fiyat endeksi de yüzde 0,76 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Nisan ayı 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,66 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,26, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, lokanta ve otellerde yüzde 0,96 ve ev eşyasında yüzde 0,94 artış gerçekleşti.

HABERLEŞME GRUBUNDA DÜŞÜŞ

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda yüzde 0,02 oranında düşüş gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 17,94, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 15,63, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,68 ve sağlık yüzde 13,32 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

BÖLGESEL VERİLER

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,40 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 14,58 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 10,18 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Nisan 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 60 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 284 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,01 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,82 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,80 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,04 artış ve su sektöründe yüzde 0,62 artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 4,15 ile tütün ürünleri, yüzde 3,43 ile içecekler, yüzde 2,15 ile kağıt ve kağıt ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 2,03, ham petrol ve doğal gaz yüzde 1,80 ve diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri yüzde 0,49 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Nisan ayında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti

zam şampiyonu domates oldu

NİSAN'DA FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜN PATLICAN

Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün domates olurken, fiyatı en fazla düşen ürün patlıcan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Nisan ayı tüketici fiyat endeksini (TÜFE) açıkladı. Buna göre Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün bir önceki aya göre fiyatı yüzde 61,03'lük artış gösteren domates oldu. Yüzde 29,33'lük artış gösteren patates ikinci olurken, fiyatı yüzde 21,21 artan tek parça elbise üçüncü sırada yer aldı.

FİYATI ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER

Fiyatı en fazla artış gösteren ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti: "Portakal yüzde 20,18, kadın gömleği yüzde 19,97, kadın ceketi yüzde 19,71, muz yüzde 17,33, erkek ceketi yüzde 16,52, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 14,53, etek yüzde 14,20, erkek takımı elbise (erkek için) yüzde 13,56, kadın ayakkabısı yüzde 13,34, çocuk pantolonu yüzde 12,45, limon yüzde 10,03, makyaj malzemeleri yüzde 8,35, kahve yüzde 7,29, havuç yüzde 6,58, sabun yüzde 5,96, koyun eti yüzde 5,54 ve tavuk eti yüzde 5,07"

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜN PATLICAN

Nisan ayında bir önceki aya göre fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 47,99 düşüş gösteren patlıcan olurken, yüzde 46,66'lık düşüş ile salatalık ikinci, yüzde 42,31'lik düşüş gösteren taze fasulye de üçüncü oldu.

Nisan'da fiyatı en fazla düşüş gösteren ürünler ise şöyle sıralandı: "Kabak yüzde 41,34, sivri biber yüzde 37,79, yumurta yüzde yüzde 13,58, kasko ve zorunlu trafik sigortası yüzde 8,29, lpg dolum ücreti yüzde 7,90, tüp gaz yüzde 4,28, bulaşık bezleri yüzde 3,86, fındık içi yüzde 2,15, yatak örtüsü yüzde 1,48, ayran yüzde 1,15, yoğurt yüzde 1,10, tahin helvası yüzde 1,00, kesme şeker yüzde 0,81, bebek bezi yüzde 0,62, mendil yüzde 0,60, tuvalet kağıdı yüzde 0,53 ve televizyon yüzde 0,46"

