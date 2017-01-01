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Sandıklı Meslek Yüksekokulunda "Yunus Emre Konferansı" düzenlendi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:06
Sandıklı Meslek Yüksekokulunda "Yunus Emre Konferansı" düzenlendi
Sandıklı Meslek Yüksekokulunda "Yunus Emre Konferansı" düzenlendi

(Fotoğraflı)

Ali Bayar
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulunda, "Yunus Emre'nin Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi" isimli bir konulu konferans düzenlendi.
Meslek yüksekokulunda yapılan konferansa Okul Müdürü Prof. Dr. Celal Demir, Sandıklı Belediye Başkanı Müstafa Çöl, ilçe protokolü ile öğrenciler katıldı. Konferans saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı daha sonra okul müdürü Prof Dr Celal Demir yaptığı konuşmada, "Yunus Emre'nin gönüllerde olduğunu, onun felsefelerinin günümüze dahi ışık tuttuğunu vurguladı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Yunus Emre türbelerinin olmasının ne kadar çok sahiplenildiğini gösterir" dedi.
Etkinlik daha sonra öğrencilerin Yunus Emre şiirleri okumasının ardından sona erdi.
(AB-

04.05.2017 15:15:14 TSI
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