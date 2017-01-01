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Sosyete koyunda deniz altından çıkanlar herkesi şok etti



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Türkiye sosyetesinin ve ünlü isimlerin sıklıkla uğradı Bodrum'un Türkbükü koyunda deniz dibi temizliği yapıldı. Deniz dibin temizleyen dalgıçlar bile çıkan çöpe şaşırdı.

Bodrum Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Denize en çok MAVİ yakışır" sloganıyla gerçekleştirdiği Deniz Dibi Temizlik Kampanyasına Türkbükü sahili temizledi.

Her yıl yaz sezonu öncesi Bodrum Yarımadası genelinde deniz dibi temizliği yapılarak çevrenin korunmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Bodrum Belediyesi deniz dibi temizlik kampanyası sürüyor. Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Bodrum Belediyesi dalış ekibinde görevli dalgıçların yardımıyla yapılan çalışmalarda bu hafta Türkbükü koyu temizlendi. Dalgıçlar sosyate koyununda dalış yaparak temizliğe başladı. Çöp yuvasına dönüşen koy yaklaşık 3 saatlik temizliğin ardından pırıl pırıl oldu. Deniz dibinde ise 125 kilogram cam, 162 kilogram plastik, 96 kilogram tekstil, 49 kilogram metal, 22 kilogram tahta, 18 kilogram da diğer atıklar olmak üzere toplam 472 kg atık çıkarıldı. Turgutreis Denizciler Derneği de çalışmalara destek oldu.

Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu Ortaokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Numan Yılmaz, öğrencilere doğanın korunması ve geri dönüşümün önemi ile ilgili bilinçlendirici bilgiler verdi.

Temizlik sonunda Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kıyıda ayrıştırdıkları atıkları geri dönüşüme gönderdi.

(EA-MB-Y)



04.05.2017 15:18:54 TSI

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