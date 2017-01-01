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Adana İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı

- Vali Demirtaş: "İşsizlik oranını en aza indirgemek için gerçekleştirilen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz"



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ADANA (İHA) - Adana İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2017 yılı ikinci olağan toplantısı Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Adana Sanayi Odası Başkanlığı görevini yürüten Zeki Kıvanç'ın sahibi olduğu Kıvanç Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunbaş, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile İl İstihdam ve mesleki eğitim kurulu üyeleri katıldı.

Vali Demirtaş toplantıda yaptığı konuşmada, devletin ve hükümetin uygulamaya koyduğu vergi avantajı, prim ödemeleri gibi çeşitli destek ve teşvik programlarıyla istihdamın arttırılmasının hedeflendiği, Adana olarak da işsizlik oranını en aza indirgemek için gerçekleştirilen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Yürütme ve Denetim Kurulları ile Çalışma ve İş Kurumu'nun faaliyetlerinin anlatılmasıyla devam eden toplantıda, İstihdamın geliştirilmesi yönünde başlatılan uygulamaların değerlendirilmesi, mesleki eğitim politikalarının geliştirilmesi, istihdamla ilgili denetimlerin yapılması, kadınlara yönelik girişimcilik ve mesleki eğitimlerin verilmesi, özellikle Güney Adana bölgesindeki kadınlara bu duyuruların kamu kurumları ve kuruluşları tarafından en iyi şekilde yapılması, okullarda eğitim ve öğrenim gören öğrencilerin genç nüfusa yönelik olarak girişimcilik derslerinde teşvik edilmesi, kentteki istihdam oranının arttırılması için gerçekleştirilen çalışmaların başarı oranının titizlikle takip edilmesi gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

İl istihdam projeleri kapsamındaki görüş ve önerilerin kurul üyelerince dile getirilmesiyle son bulan toplantının ardından Kıvanç Tekstil'de incelemelerde bulunan Vali Mahmut Demirtaş, kent ekonomisi, üretim ve istihdama yönelik katkılarından ve toplantıya ev sahipliği yapmasından dolayı ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ile işsizlikle mücadele konusundaki çalışmalarından dolayı tüm kurul üyelerine teşekkür etti.

(ELF-Y)



04.05.2017 15:21:53 TSI

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