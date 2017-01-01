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Sapanca'da halk konseri gerçekleşecek



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SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü kapsamında yıl boyunca gerçekleşen 23 kurs arasında olan Türk Halk Müziği Korosu yılsonu konseri gerçekleşiyor.

5 Mayıs Cuma günü Saat 20.00 de Turizm Fakültesi salonunda ücretsiz olarak gerçekleşen olan Türk Halk Müziği Konserine Kültür ve Turizm Bakanlığı Sazendeleri de eşlik edecek. Sapanca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşecek olan konserde Arslan Akçay şefliğinde 26 korist sahne alacak. Dinleyenlerin keyifli dakikalar yaşayacağı ve Anadolu'nun esintilerinin yaşatılacağı konserde 28 Türk Halk Müziği eseri sahnelenecek.

Türk Halk Müziği Konserinin geçen yıl halkın büyük ilgisi ve beğenisiyle gerçekleştiğini ve bu yıl 2'sinin düzenleneceğini belirten Sapanca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Şafak Başoğlu "Belediye Başkanımız Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in kültür ve eğitime vermiş olduğu önem doğrultusunda gerçekleşen faaliyetlerimiz arasında olan ve bir yıl boyunca Türk Halk Müziği korosu kursiyerlerinin emeklerinin sergileneceği konsere tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.

(RŞ-İÇ)



04.05.2017 15:22:32 TSI

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