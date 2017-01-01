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16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali yarın başlıyor



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MERSİN (İHA) - Bu yıl 'Mayıs müzik tadında' sloganı ile 16.'sı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konseri ile yarın başlıyor.

16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde bu yıl da sanatseverler klasik müzikten caza, türkülerden dansa kadar geniş bir yelpazede müzikle iç içe olacak. Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, bu yıl 16'ncısına ulaştıkları müzik festivalinin, halk için yaptıkları, idarecilerden çok büyük destek gördükleri çok önemli bir festival haline geldiğini söyledi. Sanatseverlerin Mersin'de bu yıl da Türkiye'nin efsane sanatçıları ve dünya festivallerinin gözde sanatçı ve müzik grupları ile müziğe doyacaklarını dile getiren Yağcı, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin 2007 yılında Avrupa Festivaller Birliği'ne (EFA) de kabul edildiğini hatırlattı.

Festivalde birbirinden ünlü sanatçı ve gruplar yer alacak

Yarın saat 20.00'de Kültür Merkezi'nde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konserini yapacağı festival, Prof. Rengim Gökmen'in yöneteceği "Ustalara Saygı" konseriyle klasik müziğin eşsiz duayenleri Devlet Sanatçısı Ayla Erduran ve Devlet Sanatçısı Ayşegül Sarıca'yı Cahit Aşkın ve Karşıyaka Oda Orkestrası eşliğinde bir araya getirerek tarihi önemde bir konsere imza atacak. Programda yerini alan bir diğer devlet sanatçısı ise ölümsüz türküleriyle Musa Eroğlu olacak.

Festivalin diğer etkinlikleri ise şöyle; İbrahim Yazıcı ve Berfin Aksu Konseri, Fatih Erkoç ve Orkestrası, Saygun Quartet, Karsu Dönmez Konseri, Söz ve Müzik (Cihan Ünal, Prof. Erol Erdinç, Elif Güreşçi), Sydney'den Mersin'e Ayşe Göknur Shanal Şan Resitali, Viyana'dan Klasik Esintiler, A Passage to Bollwood, "18. Nevit Kodallı Çoksesli Korolar Şenliği" ve "Mersin Limanın Ritmini Arıyor" sloganıyla Mersin Limanı'na ithafen gerçekleştirilecek 7. Beste Yarışması.

(HSK-Y)



04.05.2017 15:22:39 TSI

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