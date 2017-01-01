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Öğrenciler onur ve yüksek onur belgelerini Rektör Gündoğan'ın elinden aldılar



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ESKİŞEHİR (İHA) - 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Onur ve Yüksek Onur Belgesi Dağıtım Töreni, 3 Mayıs Çarşamba günü Mühendislik Fakültesi Seminer Salonu'nda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın da katılım gösterdiği törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özcan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Ferdi Gerçel, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Özdemir ile çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

Törenin açılışında konuşan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Özdemir, Mühendislik Fakültesi'nin artan başarı oranını grafiklerle katılımcılarla paylaştı. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında düşüş gösteren ortalamaların, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle ciddi bir artış gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özdemir, 2.00 not ortalamasının altında kalarak ders tekrarı yapan öğrencilerin bu artışta önemli bir role sahip olduğunu dile getirdi.

Dönem not ortalamasına göre; Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Ayşe Sarı, Kimya Mühendisliği Bölümünden Samuel Ayomipo, OGU-EGEGE, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Kaan Taş, İnşaat Mühendisliği Bölümünden Muhammed Bilal Yücel, Endüstri Mühendisliği Bölümünden Gülay Doğan, Çevre Mühendisliği Bölümünden İlknur Özüdoğru, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünden Meryem Tunçkanat, Makine Mühendisliği Bölümünden Seçkin Aker bölüm birinciliği sertifikası almaya hak kazanan öğrenciler oldu.

Öğrencilere sertifikaları Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan tarafından takdim edildi. Tören, öğrencilere Yüksek Onur, Onur, Mezun Yüksek Onur ve Mezun Onur Belgelerinin takdiminin ardından sona erdi.

(BRK-



04.05.2017 15:24:00 TSI

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