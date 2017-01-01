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'Televizyon Cumhuriyeti' büyük beğeni topladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sergilenen 'Televizyon Cumhuriyeti' seyirci tarafından ayakta alkışlandı.

Turgutlu Belediyesi Şehir tiyatrosunun yeni oyunu olan 'Televizyon Cumhuriyeti' Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda sahnelendi. Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyuna Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Akın, Park Bahçeler Müdürü Önder Pala, Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Aylin Askingil ile çok sayıda Turgutlu halkı katıldı. Televizyonun insanlar üzerindeki etkisine gönderme yapan oyunda oyuncular televizyondaki yayınları absürd bir şekilde ele alırken, hicivli bir şekilde sahneye koydu. Sahne alan oyuncular Adnan Sungur, Ali Karagözlü, Anıl Paşalı, Dr. Aydın B. Dönmez, Aysel Baylan, Bilge Gürledik, Canan Ünal Barın, Emre Can Uslu, Ezran Bayantemur, Gönül Özkaradayı, Hande Baltacıoğlu, Himmet Çetin, Mustafa Kabak, Muzaffer Berk Halis, Nefise Eblem, Dr. Serpil Karadadas, Süleyman Engin, Şengül Darçın, Şükriye Nur İlkel, Yasin Kızıldurak, Yunus Emre Emik, Zeynep Çetin ve oyunun miniği Damla Karadadaş'ın performansları büyük beğeni toplarken, oyun sonunda salonu dolduran izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandılar. Tek perdelik komedinin sonunda alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Alpay Erdoğmuş, sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Akın da Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in selamlarını ileterek, Turgutlu Belediyesi İş Hekimi Dr. Serpil Karadadaş'ın küçük kızı Damla Karadadaş'a tüm oyunculara ithafen çiçek takdim etti. Oyun 10 ve 17 Mayıs tarihlerinde de Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.

(AY-Y)



04.05.2017 15:25:07 TSI

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