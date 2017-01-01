ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van TSO'da 'Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme' semineri

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:17
Van TSO'da 'Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme' semineri
Van TSO'da 'Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme' semineri

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), MEYBEM ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde, tehlikeli iş kollarında faaliyet gösteren işletmelere yönelik 'Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme' semineri düzenlendi.
Van TSO'da düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, daha önce çeşitli alanlarda 734 eğitimle 3 bine yakın kursiyeri belgelendirdiklerini belirtti. Özellikle ağır ve tehlikeli iş kollarında çalışan insanların mesleki yeterlilikle belgelendirilmesinin önemine değinen Takva, "Eğer bir işte çalışıyorsanız, işin tehlike sınıfına göre mutlaka temsil ettiğiniz mesleki düzey içerisinde belgelendirmeniz gerekiyor. Bu bir yasal zorunluluktur. Aksi durumda bunun sağlanması ve bu iş kollarında çalışmanızın mümkün olmayacağını ve bundan sonraki denetimlerde de bu belgelendirmenin aranan önemli bir belge olacağı konusunda başkanımız bizlere sunum yapacak. Bundan sonraki süreci nasıl işleyeceği konusunda bizlere katkı sağlayacaktır" dedi.
Daha sonra kürsüye çıkan MEYBEM Daire Başkanı Ahmet Saygın Baban, 'tehlikeli iş kolları ve mesleki yeterlilik belgesi" konularında sunum yaptı.
(ATL-MSA-Y)

04.05.2017 15:26:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti heyeti Kelekom Köprüsünü gezdi
YEREL

AK PARTİ HEYETİ KELEKOM KÖPRÜSÜNÜ GEZDİ
Başkale'deki tarihi eserler onarılmayı bekliyor
YEREL

BAŞKALE'DEKİ TARİHİ ESERLER ONARILMAYI BEKLİYOR
İpekyolu Belediye Başkanlığının yeşillendirme çalışmaları
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞININ YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMALARI
Genel Sekreter Yardımcısı Tamer'den minibüs esnafına ziyaret
YEREL

GENEL SEKRETER YARDIMCISI TAMER'DEN MİNİBÜS ESNAFINA ZİYARET
Van'da içme suyu ve kanalizasyon çalışması
YEREL

VAN'DA İÇME SUYU VE KANALİZASYON ÇALIŞMASI
Van'da balık ölümleri
YEREL

VAN'DA BALIK ÖLÜMLERİ
5 Mayıs Dünya Ebeler Günü
YEREL

5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ
&quot;Türkiye'de Aşiret Gerçeği&quot; sempozyumu
YEREL

"TÜRKİYE'DE AŞİRET GERÇEĞİ" SEMPOZYUMU
MÜSİAD heyetinden Van Defterdarlığına ziyaret
YEREL

MÜSİAD HEYETİNDEN VAN DEFTERDARLIĞINA ZİYARET
Başkale'de 36 Afganlı kaçak şahıs yakalandı
YEREL

BAŞKALE'DE 36 AFGANLI KAÇAK ŞAHIS YAKALANDI
Kur'an kursu öğrencilerinin mezuniyet şenliği
YEREL

KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET ŞENLİĞİ
Van'da 36 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL

VAN'DA 36 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI
Eriyen kar suları gölet oluşturdu
YEREL

ERİYEN KAR SULARI GÖLET OLUŞTURDU
Urartu Göz'den göz tansiyonu hastalarına müjde
YEREL

URARTU GÖZ'DEN GÖZ TANSİYONU HASTALARINA MÜJDE
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
Van TSO'da çifte açılış
YEREL

VAN TSO'DA ÇİFTE AÇILIŞ
MHP'den referandum açıklaması
YEREL

MHP'DEN REFERANDUM AÇIKLAMASI
Van'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
YEREL

VAN'DA GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLER YASAKLANDI
Van'da bazı etkinlikler yasaklandı
YEREL

VAN'DA BAZI ETKİNLİKLER YASAKLANDI
İlkokul mezunu esnaf yaşantısını kitaplaştırdı
YEREL

İLKOKUL MEZUNU ESNAF YAŞANTISINI KİTAPLAŞTIRDI
Van'da 'Kendini Arayan Adam' konferansı
YEREL

VAN'DA 'KENDİNİ ARAYAN ADAM' KONFERANSI
Van'da 'Geleceğimiz İçin Temiz Eller' projesi
YEREL

VAN'DA 'GELECEĞİMİZ İÇİN TEMİZ ELLER' PROJESİ
Başkale Belediyesinde 50 İş-Kur işçisi istihdam edildi
YEREL

BAŞKALE BELEDİYESİNDE 50 İŞ-KUR İŞÇİSİ İSTİHDAM EDİLDİ
Minikler trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor
YEREL

MİNİKLER TRAFİK KURALLARINI EĞLENEREK ÖĞRENİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!