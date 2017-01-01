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Van TSO'da 'Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme' semineri



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), MEYBEM ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde, tehlikeli iş kollarında faaliyet gösteren işletmelere yönelik 'Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme' semineri düzenlendi.

Van TSO'da düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, daha önce çeşitli alanlarda 734 eğitimle 3 bine yakın kursiyeri belgelendirdiklerini belirtti. Özellikle ağır ve tehlikeli iş kollarında çalışan insanların mesleki yeterlilikle belgelendirilmesinin önemine değinen Takva, "Eğer bir işte çalışıyorsanız, işin tehlike sınıfına göre mutlaka temsil ettiğiniz mesleki düzey içerisinde belgelendirmeniz gerekiyor. Bu bir yasal zorunluluktur. Aksi durumda bunun sağlanması ve bu iş kollarında çalışmanızın mümkün olmayacağını ve bundan sonraki denetimlerde de bu belgelendirmenin aranan önemli bir belge olacağı konusunda başkanımız bizlere sunum yapacak. Bundan sonraki süreci nasıl işleyeceği konusunda bizlere katkı sağlayacaktır" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan MEYBEM Daire Başkanı Ahmet Saygın Baban, 'tehlikeli iş kolları ve mesleki yeterlilik belgesi" konularında sunum yaptı.

(ATL-MSA-Y)



04.05.2017 15:26:06 TSI

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